В Ростовской области без вести пропал 39-летний мужчина

В хуторе Ленинаван без вести пропал 39-летний мужчина. О местонахождении Никиты Вельмоги нет информации трое суток.Волонтеры рассказали, что мужчина пропал 18 сентября. Когда он не вернулся домой, родные забили тревогу. Они обзвонили друзей, никто не знал о том, куда он мог отправиться. В отчаянии они пошли в полицию.На вид пропавшему - 35-40 лет, рост пропавшего - около двух метров, у него худощавое телосложение, волосы короткие темные, глаза голубые. В день исчезновения на нем были джинсы, белая рубашка. Обут был в кеды.Если вы что-нибудь знаете о местонахождении мужчины, просьба позвонить в полицию или по номеру: 8-800-700-54-52.