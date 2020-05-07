Более трёх тысяч человек на Дону оштрафованы за нарушение самоизоляции

Несколько тысяч человек в Ростовской области оштрафованы за нарушение самоизоляции. Решением суда к административной ответственности привлекли 3 168 дончан.Протоколы составляют по двум статьям: «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». За нарушение первой статьи штрафуют тех, кто, имея подозрение на коронавирус, нарушил санитарно-эпидемиологические требования. Наказание – штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Протоколы по второй статье составляют в отношении тех, кто нарушает режим самоизоляции, не надевает лицевые маски в общественных местах и нарушает социальную дистанцию. Штраф – от 1 до 30 тысяч рублей.В общей сложности протоколы получили 7 476 человек, только за последние сутки – 247.