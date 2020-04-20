Ростовчанам объяснили, от чего зависит сумма штрафа за нарушение самоизоляции

Верховный Суд России дал разъяснение по поводу суммы штрафов за нарушение режима самоизоляции. Документ был опубликован на официальном интернет-портале 21 апреля.После введения в Ростовской области режима повышенной готовности и предписания дончанам оставаться дома в отношении нарушителей стали составлять протоколы. Сумма штрафов варьируется от 1 до 40 тысяч рублей.У местных жителей возник закономерный вопрос: от чего зависит сумма, указанная в документе? Протоколы составляются по двум статьям Кодекса административных правонарушений: «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В Верховном Суде пояснили: по первой статье штрафуют только тех, кто имеет подозрение на коронавирусную инфекцию, вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или контактировал с заражёнными и при этом нарушает требования. Им грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.Протоколы по второй статье составляют в отношении тех, кто нарушает введённый в области режим повышенной готовности. Привлечь к ответственности за прогулку по общественным пространствам (паркам, скверам, набережным, пляжам и прочему), несоблюдение дистанции и выход из дома без уважительной причины. Нарушителю могут выписать штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.