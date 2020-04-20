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Ростовчанам объяснили, от чего зависит сумма штрафа за нарушение самоизоляции

Ростовчанам объяснили, от чего зависит сумма штрафа за нарушение самоизоляции
Верховный Суд России дал разъяснение по поводу суммы штрафов за нарушение режима самоизоляции. Документ был опубликован на официальном интернет-портале 21 апреля.

После введения в Ростовской области режима повышенной готовности и предписания дончанам оставаться дома в отношении нарушителей стали составлять протоколы. Сумма штрафов варьируется от 1 до 40 тысяч рублей.

У местных жителей возник закономерный вопрос: от чего зависит сумма, указанная в документе? Протоколы составляются по двум статьям Кодекса административных правонарушений: «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В Верховном Суде пояснили: по первой статье штрафуют только тех, кто имеет подозрение на коронавирусную инфекцию, вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или контактировал с заражёнными и при этом нарушает требования. Им грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Протоколы по второй статье составляют в отношении тех, кто нарушает введённый в области режим повышенной готовности. Привлечь к ответственности за прогулку по общественным пространствам (паркам, скверам, набережным, пляжам и прочему), несоблюдение дистанции и выход из дома без уважительной причины. Нарушителю могут выписать штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Теги: самоизоляция в Ростове коронавирус в Ростове штрафы за нарушение самоизоляции в Ростове

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