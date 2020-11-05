Более 800 «безмасочников» выявили в общественном транспорте Ростова в октябре

В общественном транспорте Ростова-на-Дону за октябрь 2020 года было выявлено 817 нарушителей «масочного» режима, подсчитали в городской администрации.Количество «безмасочников», по сравнению с предыдущим периодом, выросло на 659 человек. При этом в мэрии отмечают, что ростовчан, использующих средства индивидуальной защиты, стало в 7,5 раза больше.Составленные на нарушителей административные протоколы рассмотрят в суде. Физлицам грозит до 30 тысяч рублей штрафа, юрлицам – до 300 тысяч рублей.Всего в городе ежедневно работают десять мониторинговых групп, которые выявляют тех, кто не соблюдает «масочный» режим. Раз в неделю количество групп увеличивается до 25.