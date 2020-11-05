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Более 800 «безмасочников» выявили в общественном транспорте Ростова в октябре

Более 800 «безмасочников» выявили в общественном транспорте Ростова в октябре
В общественном транспорте Ростова-на-Дону за октябрь 2020 года было выявлено 817 нарушителей «масочного» режима, подсчитали в городской администрации.

Количество «безмасочников», по сравнению с предыдущим периодом, выросло на 659 человек. При этом в мэрии отмечают, что ростовчан, использующих средства индивидуальной защиты, стало в 7,5 раза больше.

Составленные на нарушителей административные протоколы рассмотрят в суде. Физлицам грозит до 30 тысяч рублей штрафа, юрлицам – до 300 тысяч рублей.

Всего в городе ежедневно работают десять мониторинговых групп, которые выявляют тех, кто не соблюдает «масочный» режим. Раз в неделю количество групп увеличивается до 25.

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