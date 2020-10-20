Более 700 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса

В Ростовской области жертвами коронавирусной инфекции стали более 700 человек. Новые данные появились на сайте регионального правительства 22 октября.За минувшие сутки от опасного вируса умерли 14 человек - семь женщин и семь мужчин в возрасте от 50 до 88 лет. Результаты патологоанатомического вскрытия показали, что все жертвы, помимо COVID-19, страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Так, в общей сложности за всё время пандемии на Дону скончались 704 жителя. В России этот показатель на сегодняшний день составил 25 242.Напомним, за последние 24 часа в Ростовской области зарегистрировали 297 новых случаев заражения коронавирусом. Нарастающим итогом количество инфицированных в донском регионе достигло 27 840.