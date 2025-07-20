Фото: тг-канал Юрия Слюсаря

Расписание 10 поездов изменили из-за устранений последствий атаки БПЛА на Дону. Об этом проинформировали в РЖД,В частности, время отправления ряда поездов было изменено. Так, поезд №460, следующий по маршруту Адлер – Тамбов, был отправлен в 12:30, поезд №100, курсирующий между Адлером и Санкт-Петербургом, отправился в 13:10, а поезд №358, следующий из Имеретинского Курорта в Уфу, – в 15:20. Время отправления поезда №12 Москва – Анапа было перенесено на 15:50, поезд №304 Сухум – Москва отправился в 17:20, а поезд №233 Москва – Новороссийск – в 18:10. Отправление поезда №277 Санкт-Петербург – Анапа было запланировано на 19:26, поезда №382 Москва – Грозный – на 21:35, поезда №83 Москва – Адлер – на 22:45, а поезда №109 Москва – Анапа – на 22:50.По словам временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области, Юрия Слюсаря, работники железнодорожной отрасли делают все возможное для сокращения задержек в графике движения пассажирских составов. В решении данной проблемы активно участвуют и волонтерские объединения региона.Отметим, что в ночь на 19 июля в небе над Ростовской областью сбили 24 дрона. Из-за падения обломков на перегоне станции Лихая произошла авария на ЛЭП. В связи с чем больше 50 поездов задержали на несколько часов.