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Из-за происшествия на станции в Ростовской области с задержками следуют 132 поезда. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.Следует отметить, что масштабный удар дронов по станции Лихой повлек за собой повреждение высоковольтных линий электропередачи. Утром 19 июля было временно приостановлено движение более полусотни поездов дальнего следования и около десятка электричек. Возобновление движения произошло лишь спустя почти 8 часов.По информации пресс-службы РЖД от 20 июля, в связи с инцидентом на станции Лихой 132 поезда отстают от графика, задержки варьируются от 33 минут до 15 часов. В зоне происшествия поезда вынуждены следовать с ограниченной скоростью. Приблизительно 40 составов уже прибыли в конечные пункты.Для удобства пассажиров были дополнительно открыты кассы на 13 станциях и внедрена система оповещения через СМС.На основных станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорог увеличено количество сотрудников, организована раздача бутилированной воды. Пассажирам с детьми и пожилым людям предоставлены комнаты матери и ребенка для комфортного ожидания.