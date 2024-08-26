Боец из Новочеркасска, вывозивший раненых из Курской области, без вести пропал

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В Курской области пропал боец из Новочеркасска Ростовской области. Владимир Амелин уже около трех недель не выходит на связь с родными.Последним местом дислокации бойца из Ростовской области была Курская область. Вместе с другими он на «ГАЗели» вывозил раненых из Суджанского района.Последний раз он разговаривал с родными 7 августа. Из особых примет у бойца на переносице шрам.Если вам что-то известно о местонахождении Владимира Амелина, сообщите об этом в воинскую часть или в полицию.