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В зоне СВО пропал 23-летний боец из Новочеркасска

В зоне СВО пропал 23-летний боец из Новочеркасска
В зоне СВО пропал 23-летний боец из Ростовской области. Последний раз Эдуард Давлаев связывался с родными более двух недель назад.

Парня призвали на спецоперацию из Новочеркасска. После подготовки его отправили в ДНР. Эдуард находился в Бахмутовском районе. Оттуда он 25 июля позвонил родным и сказал, что отправляется на задание. После этого молодой человек без вести пропал.

Родственники Эдуарда Давлаева просят помощи. В случае, если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите об этом в военкомат или полицию. Любая информация может помочь в поисках.
Фото: соцсети
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