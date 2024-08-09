В зоне СВО пропал 23-летний боец из Новочеркасска

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В зоне СВО пропал 23-летний боец из Ростовской области. Последний раз Эдуард Давлаев связывался с родными более двух недель назад.Парня призвали на спецоперацию из Новочеркасска. После подготовки его отправили в ДНР. Эдуард находился в Бахмутовском районе. Оттуда он 25 июля позвонил родным и сказал, что отправляется на задание. После этого молодой человек без вести пропал.Родственники Эдуарда Давлаева просят помощи. В случае, если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите об этом в военкомат или полицию. Любая информация может помочь в поисках.