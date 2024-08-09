В зоне СВО пропал 23-летний боец из Новочеркасска
В зоне СВО пропал 23-летний боец из Ростовской области. Последний раз Эдуард Давлаев связывался с родными более двух недель назад.
Парня призвали на спецоперацию из Новочеркасска. После подготовки его отправили в ДНР. Эдуард находился в Бахмутовском районе. Оттуда он 25 июля позвонил родным и сказал, что отправляется на задание. После этого молодой человек без вести пропал.
Родственники Эдуарда Давлаева просят помощи. В случае, если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите об этом в военкомат или полицию. Любая информация может помочь в поисках.