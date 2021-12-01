Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Блогера из Таганрога Екатерину Диденко пытался обмануть таксист

Блогера из Таганрога Екатерину Диденко пытался обмануть таксист
Известный блогер из Таганрога Екатерина Диденко стала участницей «ДТП» на одной из московских улиц. Странное происшествие случилось вечером 2 декабря.

В своем микроблоге девушка рассказала, что фактически никакого столкновения не было. Таксист, мимо которого она проехала, остановился, включил «аварийку» и направился к ее автомобилю. Увидев, что за рулем женщина, он стал утверждать, что она поцарапала его автомобиль.

– Обвиняет, что я в него врезалась. И не дает мне осмотреть машину и протереть тряпочкой. У меня на машине ничего нет. К своей он не подпускает, – пожаловалась Екатерина.



Избавиться от таксиста-мошенника девушке удалось только с помощью регистратора. Она пригрозила мужчине, что просмотрит запись. После этого он молча уехал. Блогер сообщила о случившемся в службу поддержки агрегатора такси. Там обещали разобраться в ситуации.
Фото: instagram.com
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.