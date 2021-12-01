Блогера из Таганрога Екатерину Диденко пытался обмануть таксист

Фото: instagram.com

Известный блогер из Таганрога Екатерина Диденко стала участницей «ДТП» на одной из московских улиц. Странное происшествие случилось вечером 2 декабря.В своем микроблоге девушка рассказала, что фактически никакого столкновения не было. Таксист, мимо которого она проехала, остановился, включил «аварийку» и направился к ее автомобилю. Увидев, что за рулем женщина, он стал утверждать, что она поцарапала его автомобиль.– Обвиняет, что я в него врезалась. И не дает мне осмотреть машину и протереть тряпочкой. У меня на машине ничего нет. К своей он не подпускает, – пожаловалась Екатерина.Избавиться от таксиста-мошенника девушке удалось только с помощью регистратора. Она пригрозила мужчине, что просмотрит запись. После этого он молча уехал. Блогер сообщила о случившемся в службу поддержки агрегатора такси. Там обещали разобраться в ситуации.