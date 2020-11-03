Блогер из Таганрога Диденко получает послания с того света

Известный в России фарма-блогер – таганроженка Екатерина Диденко шокировала фолловеров. Девушка рассказала, что получает послания с того света. По ее словам, погибший муж Валентин передает их через знакомых и обещает вселиться в еще не родившегося ребенка.– Звонит знакомая и говорит: «Я в своих видениях видела Валю». Он Кате передает послания через знакомых. Говорит, его душа вселится в ее ребенка, – поделилась Диденко в своем блоге.Подписчики уверены, что Екатерина выдумывает, чтобы в очередной раз пропиариться на смерти супруга. Напомним, трагическая гибель Валентина стала настоящим пиар-проектом фарма-блогера. Диденко несколько раз участвовала в ток-шоу, пересказывала их с мужем историю любви, увеличила грудь и сменила нескольких мужчин.Сейчас вдова и мать двоих детей счастлива с актером Владом Черных, известным по съемках в различных телепрограммах. Пара живет вместе и воспитывает дочь и сына Екатерины.