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В Ростовской области ищут без вести пропавшего 76-летнего мужчину

В Ростовской области ищут без вести пропавшего 76-летнего мужчину
В Ростовской области ищут без вести пропавшего 76-летнего мужчину. О местонахождении Николая Шрамко ничего не известно с 7 мая.

Пожилой мужчина утром ушел из дома в неизвестном направлении. Николай перестал отвечать на звонки и сообщения. Встревоженные родственники написали заявление в полицию. Также они обратились за помощью к волонтерам.

Рост мужчины - 170 сантиметров, он худощавого телосложения. У него седые волосы и серые глаза.

В день исчезновения на нем были черная куртка, светлая рубашка, черные джинсовые брюки, такого же цвета туфли и кепка.
Фото: Лиза Алерт
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