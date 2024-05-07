Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области ищут без вести пропавшего 76-летнего мужчину. О местонахождении Николая Шрамко ничего не известно с 7 мая.Пожилой мужчина утром ушел из дома в неизвестном направлении. Николай перестал отвечать на звонки и сообщения. Встревоженные родственники написали заявление в полицию. Также они обратились за помощью к волонтерам.Рост мужчины - 170 сантиметров, он худощавого телосложения. У него седые волосы и серые глаза.В день исчезновения на нем были черная куртка, светлая рубашка, черные джинсовые брюки, такого же цвета туфли и кепка.