Ростовчан ждет короткая рабочая неделя и три выходных в конце февраля

В последнюю неделю февраля жители Ростовской области будут работать меньше обычного. Сокращенная рабочая неделя введена в связи с празднованием Дня защитника Отечества.Как следует из производственного календаря на 2026 год, опубликованного на официальном сайте правительства РФ, 23 февраля выпадает на понедельник. Это означает, что ростовчане и жители региона получат три выходных дня подряд: с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля, включительно.Рабочая неделя возобновится во вторник, 24 февраля. Последние дни февраля будут рабочими с 24 по 27 число, что сделает неделю короче стандартной.Февральские выходные станут лишь началом череды продолжительных праздничных периодов в 2026 году. Так, уже в марте россиян ожидают выходные с 7 по 9 число. Весной предстоят и майские праздники, которые будут разделены на два блока: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Завершит череду затяжных выходных июнь, когда по случаю Дня России мы будем отдыхать с 12 по 14 число.