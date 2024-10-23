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В начале ноября жителей Ростова-на-Дону ожидает шестидневная рабочая неделя. Об этом свидетельствует рабочий календарь за 2024 год.Рабочие дни продлятся с 28 октября по 2 ноября. Однако это не приведет к сокращению числа выходных. Работники будут отдыхать в воскресенье и понедельник.В понедельник будет государственный праздник — Днем народного единства. Его традиционно отмечают 4 ноября. Именно это и стало причиной выходного в первый будний день.Как сообщили на сайте Государственной Думы, ранее из-за переноса выходного 30 апреля, 2 ноября всем придется выйти на работу.Напомним, в 2025 году ростовчане смогут насладиться 11-дневными новогодними каникулами. Однако большинство праздников выпадут на выходные — субботу и воскресенье. Это означает практически полное отсутствие праздничных выходных в течение недели.