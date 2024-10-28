Бизнесмен Николай Василенко исполнил песню, которую посвятил Ростову

Фото: соцсети Николая Василенко

Известный своей улыбкой бизнесмен Николай Василенко исполнил песню, посвященную Ростову. Его преподаватель по вокалу поделилась видео в социальных сетях.Николай Василенко, известный бизнесмен, слегка изменил текст песни Муслима Магомаева «Лучший город Земли». Он заменил слово «Москва» на «Ростов», посвятив композицию своему родному городу. На видео можно увидеть, как Николай с радостью исполняет песню и пританцовывает. Некоторые подписчики восхитились талантом бизнесмена. Однако были и те, кто посчитал, что он не умеет петь.Николай Анатольевич Василенко — бизнесмен, который обрел популярность в социальных сетях благодаря своим душевным беседам и тёплым пожеланиям хорошего дня.