Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовский рэпер Баста исполнил песню, посвященную ЦСКА

Ростовский рэпер Баста исполнил песню, посвященную ЦСКА
Ростовский рэпер Баста исполнил песню, посвященную ЦСКА. Соответствующий ролик Василий Вакуленко записал и опубликовал в Сети после девятой победы армейского клуба над петербургским СКА.

Матч серии плей-офф КХЛ состоялся 30 марта. Москвичи обыграли петербуржцев со счетом 3:1. ЦСКА одержал уже девятую победу над СКА.

Очередная победа не смогла оставить равнодушным фаната ЦСКА Василия Вакуленко. После матча Баста выложил в «Инстаграме» видео, посвященное клубу и его болельщикам. На кадрах ростовчанин под гитару исполняет свою песню «Мама, мы - ЦСКА». Фанатам польстил такой жест ростовчанина. Они отметили, что Баста не зазнался от популярности.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.