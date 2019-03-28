Ростовский рэпер Баста исполнил песню, посвященную ЦСКА



Ростовский рэпер Баста исполнил песню, посвященную ЦСКА. Соответствующий ролик Василий Вакуленко записал и опубликовал в Сети после девятой победы армейского клуба над петербургским СКА.



Матч серии плей-офф КХЛ состоялся 30 марта. Москвичи обыграли петербуржцев со счетом 3:1. ЦСКА одержал уже девятую победу над СКА.



Очередная победа не смогла оставить равнодушным фаната ЦСКА Василия Вакуленко. После матча Баста выложил в «Инстаграме» видео, посвященное клубу и его болельщикам. На кадрах ростовчанин под гитару исполняет свою песню «Мама, мы - ЦСКА». Фанатам польстил такой жест ростовчанина. Они отметили, что Баста не зазнался от популярности.

