Ростовский бизнесмен Николай Василенко начал заниматься музыкой

Фото: Соцсети Николая Василенко.

Предприниматель из Ростова Николай Василенко, ставший недавно популярным в интернете, показал подписчикам свои занятия по вокалу. На своей странице НиколайПодписчики в комментариях благодарят Николая Василенко за хорошее настроение и заряд энергии на весь день. Никто не сомневается, что резко набравший популярность ростовский бизнесмен, может проявить себя еще и в музыкальной сфере.Ростовский предприниматель заслужил любовь аудитории, записывая душевные и философские ролики на своей странице в соцсетях. Николай каждый день желает всем подписчикам доброго утра и хорошего дня. Он дает наставления на жизнь и делится своими мыслями.В Ростове Николай Василенко был известен как бизнесмен и владелец ресторана «Онегин Дача». Несколько лет назад предприниматель решил полностью поменять свою внешность. Он увеличил губы, подтянул фигуру, вставил виниры и отрастил густую бороду. Можно сказать, что