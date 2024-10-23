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Ростовский бизнесмен Николай Василенко начал заниматься музыкой

Ростовский бизнесмен Николай Василенко начал заниматься музыкой
Предприниматель из Ростова Николай Василенко, ставший недавно популярным в интернете, показал подписчикам свои занятия по вокалу. На своей странице Николай выставил несколько роликов, на которых берет высокие ноты и пританцовывает на небольшой сцене.

Подписчики в комментариях благодарят Николая Василенко за хорошее настроение и заряд энергии на весь день. Никто не сомневается, что резко набравший популярность ростовский бизнесмен, может проявить себя еще и в музыкальной сфере.

Ростовский предприниматель заслужил любовь аудитории, записывая душевные и философские ролики на своей странице в соцсетях. Николай каждый день желает всем подписчикам доброго утра и хорошего дня. Он дает наставления на жизнь и делится своими мыслями.

В Ростове Николай Василенко был известен как бизнесмен и владелец ресторана «Онегин Дача». Несколько лет назад предприниматель решил полностью поменять свою внешность. Он увеличил губы, подтянул фигуру, вставил виниры и отрастил густую бороду. Можно сказать, что изменился до неузнаваемости.

На фото Николай Василенко до экспериментов с внешностью.
Фото: Соцсети Николая Василенко.
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