Без водоснабжения из-за аварий осталась часть Ростова 25 марта

Фото: Ростов ру

Из-за коммунальных аварий 25 марта часть Ростова осталась без воды. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.На улице Турмалиновской произошел прорыв на водопроводных трубах. В результате без воды оказались районы в границах улиц Нансена, Ленина, Автомобильного переулка и проспекта Михаила Нагибина.Планируется, что водоснабжение будет восстановлено к 18:00.Ещё одна авария случилась на улице Оганова. Из-за этого нет воды в районе улиц Тимошенко, 1-й Форматной, Оганова и Таганрогской.Воду планируют вернуть к 22:00.