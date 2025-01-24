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Тысячи ростовчан остались без водоснабжения из-за коммунальных аварий 24 января

Тысячи ростовчан остались без водоснабжения из-за коммунальных аварий 24 января
Тысячи ростовчан остались без водоснабжения из-за коммунальных аварий 24 января. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.

На улице Владикавказской произошёл порыв водопроводных сетей, в результате чего холодная вода перестала поступать в дома на участке от улицы Полевой до улицы Самойловской.

На улице Пирамидной также была зафиксирована коммунальная авария. Водоснабжение ограничено на отрезке от улицы Передовой до улицы 8 Марта.

Прорыв произошёл и на водопроводных сетях по улице Борко. Без воды остались дома в границах: Добровольского - Комарова - Пацаева - Борко.

Аналогичная ситуация сложилась на улице Волоколамской, где водоснабжение также ограничено. Часть домов на Тоннельной также осталась без воды.

Еще одна авария произошла на улице Калинина. Водоснабжение прекратилось на участке от Петрозаводской до Мичуринской.

Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено к 19:00.
Фото: Ростов ру
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