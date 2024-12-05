В Ростовской области ищут без вести пропавшего 26-летнего парня

Фото: ЛизаАлерт

В Волгодонске Ростовской области ищут без вести пропавшего 26-летнего парня. О том, где находится Николай Бондаренко ничего неизвестно больше месяца.Николай ушел из дома 26 октября, и с тех пор его родные не могут связаться с ним. Когда он перестал отвечать на звонки и сообщения, близкие забеспокоились и обратились в полицию. Позже к поискам подключились волонтёры.Рост Николая - 170 сантиметров. Он худощавого телосложения. У парня светло-русые волосы.Во что он одет, неизвестно.Если вы знаете, гд е может находиться Николай, то сообщите по номеру: 8 (800) 700-54-52 или 112.