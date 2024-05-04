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В Ростовской области ищут без вести пропавшего 58-летнего мужчину

В Ростовской области ищут без вести пропавшего 58-летнего мужчину
В Ростовской области ищут без вести пропавшего 58-летнего мужчину. О том, где находится Владимир Сиухин, ничего не известно около месяца.

Мужчина проживает в городе Волгодонске. Он ушел из дома 8 апреля в неизвестном направлении. Владимир перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Взволнованные родственники написали заявление в полицию, а также обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшего - 167 сантиметров, он плотного телосложения. У него седые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения мужчина был одет в серо-коричневую куртку, темно-синие джинсы и серую кепку.

Если вам известно, где может находиться Владимир, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт.
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