Фото: ЛизаАлерт.

В Ростовской области ищут без вести пропавшего 58-летнего мужчину. О том, где находится Владимир Сиухин, ничего не известно около месяца.Мужчина проживает в городе Волгодонске. Он ушел из дома 8 апреля в неизвестном направлении. Владимир перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Взволнованные родственники написали заявление в полицию, а также обратились за помощью к волонтерам.Рост пропавшего - 167 сантиметров, он плотного телосложения. У него седые волосы и голубые глаза.В день исчезновения мужчина был одет в серо-коричневую куртку, темно-синие джинсы и серую кепку.Если вам известно, где может находиться Владимир, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.