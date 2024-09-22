Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Без вести пропавшего 45-летнего мужчину ищут в Ростове

Без вести пропавшего 45-летнего мужчину ищут в Ростове
В Ростове-на-Дону без вести пропал 45-летний мужчина. О местонахождении Александра Цацка ничего неизвестно уже больше недели.

Мужчина ушел из дома 4 сентября и не вернулся. Он перестал выходить на связь с родственниками. Обеспокоенные близкие обратились в полицию и к волонтерам.

Рост пропавшего составляет 186 сантиметров, мужчина худощавого телосложения. У него темно-русые волосы с сединой и голубые глаза.

В последний раз Александра видели одетым в голубую рубашку в клетку с короткими рукавами и голубые джинсы. На ногах у него были синие кеды.

Если вы что-то знаете о местонахождении Александра, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.