Без вести пропавшего 45-летнего мужчину ищут в Ростове

Фото: ЛизаАлерт.

В Ростове-на-Дону без вести пропал 45-летний мужчина. О местонахождении Александра Цацка ничего неизвестно уже больше недели.Мужчина ушел из дома 4 сентября и не вернулся. Он перестал выходить на связь с родственниками. Обеспокоенные близкие обратились в полицию и к волонтерам.Рост пропавшего составляет 186 сантиметров, мужчина худощавого телосложения. У него темно-русые волосы с сединой и голубые глаза.В последний раз Александра видели одетым в голубую рубашку в клетку с короткими рукавами и голубые джинсы. На ногах у него были синие кеды.Если вы что-то знаете о местонахождении Александра, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.