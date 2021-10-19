Из-за коммунальной аварии тысячи ростовчан остались без тепла и горячей воды
В Ростове из-за коммунальной аварии тысячи жителей лишились тепла и горячей воды. ЧП произошло утром 21 октября в микрорайоне Темерник.
Горячая вода перестала поступать в дома №№ 1, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 7, 7/1 на улице Миронова, №№ 1, 1а, 3, 3/1, 3/2, 3/4, 5, 5/1, 5/2, 7, 9, 9/1, 9/2 на Лелюшенко и №№ 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 3, 3/1, 3/3, 5, 5Б, 5/1, 7/9 на Думенко.
На месте уже работают коммунальные бригады. По информации ростовских теплосетей, возобновить подачу горячей воды обещают в течение дня.