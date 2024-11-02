Без отопления и воды остались два населенных пункта Ростовской области

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В Аксайском районе два населенных пункта остались без тепла и воды. Информацию об этом сообщили министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.Горячее и холодное водоснабжение и отопление 2 ноября отключили у жителей хутора Большой Лог и поселка Реконструктор Большелогского сельского поселения. Причиной стало аварийное отключение электроэнергии, вызванное сильным ветром. Из-за этого вышли из строя котельная № 10 и ВНС № 19.Сообщается, что тепло и водоснабжение обещают восстановить только к полуночи.