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Без отопления и воды остались два населенных пункта Ростовской области

Без отопления и воды остались два населенных пункта Ростовской области
В Аксайском районе два населенных пункта остались без тепла и воды. Информацию об этом сообщили министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

Горячее и холодное водоснабжение и отопление 2 ноября отключили у жителей хутора Большой Лог и поселка Реконструктор Большелогского сельского поселения. Причиной стало аварийное отключение электроэнергии, вызванное сильным ветром. Из-за этого вышли из строя котельная № 10 и ВНС № 19.

Сообщается, что тепло и водоснабжение обещают восстановить только к полуночи.
Фото: Ростов ру
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