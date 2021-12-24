«Бест Вей»: Центробанк включил нас в некий список безосновательно

Фото: ПК «Бест Вей».

В Москве состоялась пресс-конференция руководства потребительского кооператива (ПК) «Бест Вей». Мероприятие прошло 24 декабря в пресс-центре «Московского Комсомольца». Основной темой стали действия Центробанка России (ЦБ), который неделю назад включил компанию в список организаций с признаками финансовой пирамиды.Представители «Бест Вей» настаивают на том, что действия ЦБ не имеют доказательной базы. В адрес кооператива не направляли официальных запросов или документов ни от Центробанка, ни от правоохранительных органов. Включение «Бест Вей» в список ЦБ носит информационный оценочный и субъективный характер и не является признанием его деятельности незаконной. Это не влечет прекращения или ограничения уставной деятельности напрямую, но влияет на репутацию компании. Кроме того, действия ЦБ могут стать причиной незаконных санкций в отношении «Бест Вей» и других ПК в России.Гендиректор ООО «Эксперт» (занимается юридическим сопровождением кооператива) Мария Горбанева отметила, что действия Центробанка выходят за рамки правого поля, привычного для юридических лиц.- Мы считаем, что кооператив был фактически обвинен в неких нарушениях, которые не были до него доведены. Причем обвинен в неправовом порядке: в интернете и без каких-либо доказательств, - отметила генеральный директор ООО «Эксперт». - Кооперативу не предъявляют никаких претензий непосредственно: с ним общаются языком неких списков и пресс-релизов, не имеющих юридической силы – которые, тем не менее, порождают негативные последствия и для кооператива в целом, и для отдельных его пайщиков.Председатель правления ПК Екатерина Скибо добавила, что действия Центробанка опасны прежде всего с учетом создания прецедента, так как «Бест Вей» - один из крупнейших кооперативов в России. К середине декабря среди зарегистрированных пайщиков насчитывались более 19 тысяч человек. В безвозмездное пользование ПК передал почти 2,5 тысячи объектов недвижимости. Уже 247 из них перешли в собственность пайщиков.- Жизнеспособность кооператива, работающего уже почти восемь лет, и масштабы его деятельности заслуживают изучения и воплощения в законодательстве как способ реализации прав граждан на жилье в условиях демократического общества, - подчеркнул независимый экономист - депутат Госдумы VII созыва и кандидат экономических наук Сергей Крючек. - Этот опыт нужно тиражировать, а не подвергать кооператив санкциям.По словам специалиста, алгоритм по приобретению недвижимости в ПК - один из самых безопасных и полностью соответствует нормам законодательства РФ. Кооператив дает возможность приобрести недвижимость, которую сам выкупает ранее.- В среднем в текущем году, если просчитать, кооператив приобретает две-три квартиры в день, даже в выходные дни. Шаги, предпринятые ЦБ РФ в отношении кооператива «Бест Вей», на мой взгляд, подрывают все кооперативное движение в России, - подытожил Сергей Крючек.Пайщик московского кооператива и адвокат Владимир Данц считает, что действия ЦБ ограничивают граждан в праве распоряжаться собственными деньгами законными способами. Центробанк навязывает им банковское кредитование, которое им невыгодно. Владимир Данц также заявил, что пайщики и кооператив в целом намерены бороться с действиями ЦБ правовыми средствами.- Кооператив в судебном порядке оспаривает действия Центробанка. В Арбитражный суд Москвы поданы иск о защите деловой репутации и взыскании убытков, а также заявление о признании незаконными действий ЦБ РФ и исключении кооператива из списка, - добавила Мария Горбанева. - Кроме того, кооператив будет оспаривать действия других государственных органов, принимаемых на основе позиции ЦБ РФ.Председатель правления ПК Екатерина Скибо отметила, что усилия в борьбе с Центробанком продиктованы не только опасениями за судьбу одной компании. Не исключено, что другие подобные кооперативы настигнет та же участь. Поэтому победа в этом правовом споре важна для всего кооперативного движения и демократического общества России.Деятельность ПК «Бест Вей» в судебном порядке не приостановлена. Кооператив работает в штатном режиме в соответствии с требованиями законодательства о потребительской кооперации.