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«Бест Вей»: Центробанк включил нас в некий список безосновательно

«Бест Вей»: Центробанк включил нас в некий список безосновательно
В Москве состоялась пресс-конференция руководства потребительского кооператива (ПК) «Бест Вей». Мероприятие прошло 24 декабря в пресс-центре «Московского Комсомольца». Основной темой стали действия Центробанка России (ЦБ), который неделю назад включил компанию в список организаций с признаками финансовой пирамиды.

Представители «Бест Вей» настаивают на том, что действия ЦБ не имеют доказательной базы. В адрес кооператива не направляли официальных запросов или документов ни от Центробанка, ни от правоохранительных органов. Включение «Бест Вей» в список ЦБ носит информационный оценочный и субъективный характер и не является признанием его деятельности незаконной. Это не влечет прекращения или ограничения уставной деятельности напрямую, но влияет на репутацию компании. Кроме того, действия ЦБ могут стать причиной незаконных санкций в отношении «Бест Вей» и других ПК в России.

Гендиректор ООО «Эксперт» (занимается юридическим сопровождением кооператива) Мария Горбанева отметила, что действия Центробанка выходят за рамки правого поля, привычного для юридических лиц.

- Мы считаем, что кооператив был фактически обвинен в неких нарушениях, которые не были до него доведены. Причем обвинен в неправовом порядке: в интернете и без каких-либо доказательств, - отметила генеральный директор ООО «Эксперт». - Кооперативу не предъявляют никаких претензий непосредственно: с ним общаются языком неких списков и пресс-релизов, не имеющих юридической силы – которые, тем не менее, порождают негативные последствия и для кооператива в целом, и для отдельных его пайщиков.

Председатель правления ПК Екатерина Скибо добавила, что действия Центробанка опасны прежде всего с учетом создания прецедента, так как «Бест Вей» - один из крупнейших кооперативов в России. К середине декабря среди зарегистрированных пайщиков насчитывались более 19 тысяч человек. В безвозмездное пользование ПК передал почти 2,5 тысячи объектов недвижимости. Уже 247 из них перешли в собственность пайщиков.

- Жизнеспособность кооператива, работающего уже почти восемь лет, и масштабы его деятельности заслуживают изучения и воплощения в законодательстве как способ реализации прав граждан на жилье в условиях демократического общества, - подчеркнул независимый экономист - депутат Госдумы VII созыва и кандидат экономических наук Сергей Крючек. - Этот опыт нужно тиражировать, а не подвергать кооператив санкциям.

По словам специалиста, алгоритм по приобретению недвижимости в ПК - один из самых безопасных и полностью соответствует нормам законодательства РФ. Кооператив дает возможность приобрести недвижимость, которую сам выкупает ранее.

- В среднем в текущем году, если просчитать, кооператив приобретает две-три квартиры в день, даже в выходные дни. Шаги, предпринятые ЦБ РФ в отношении кооператива «Бест Вей», на мой взгляд, подрывают все кооперативное движение в России, - подытожил Сергей Крючек.

Пайщик московского кооператива и адвокат Владимир Данц считает, что действия ЦБ ограничивают граждан в праве распоряжаться собственными деньгами законными способами. Центробанк навязывает им банковское кредитование, которое им невыгодно. Владимир Данц также заявил, что пайщики и кооператив в целом намерены бороться с действиями ЦБ правовыми средствами.

- Кооператив в судебном порядке оспаривает действия Центробанка. В Арбитражный суд Москвы поданы иск о защите деловой репутации и взыскании убытков, а также заявление о признании незаконными действий ЦБ РФ и исключении кооператива из списка, - добавила Мария Горбанева. - Кроме того, кооператив будет оспаривать действия других государственных органов, принимаемых на основе позиции ЦБ РФ.

Председатель правления ПК Екатерина Скибо отметила, что усилия в борьбе с Центробанком продиктованы не только опасениями за судьбу одной компании. Не исключено, что другие подобные кооперативы настигнет та же участь. Поэтому победа в этом правовом споре важна для всего кооперативного движения и демократического общества России.

Деятельность ПК «Бест Вей» в судебном порядке не приостановлена. Кооператив работает в штатном режиме в соответствии с требованиями законодательства о потребительской кооперации.
Фото: ПК «Бест Вей».
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  1. Александра Дзюба

    Сегодня, 16:28

    Я пайщик кооператива Бест Вей, многодетная мама, пенсионер по выслуге лет! И только через кооператив я смогу приобрести жилье выгодно, без сумасшедших переплат! В ипотеку я зайти не смогу, пенсия и наличие 3 иждивенцев- вот и весь расклад!!!
    Будьте добры, дайте мне реализовать свои конституционные права!!!

  2. Елена Кузнецова

    Сегодня, 16:30

    Полностью поддерживаю кооператив "Бест вей", сама являюсь пайщиком и не имею никаких претензий к работе ПК. Объединяться в кооперативы для решения своих жилищных вопросов- конституционное право граждан!

  3. Гость Татьяна

    Сегодня, 16:34

    Я пайщик кооператива Бест Вей из Ростова-на-Дону. В кооперативе уже 4 года. Нахожусь в очереди на приобретение квартиры. Кооператив-единственная возможность приобрести мне квартиру. Никаких нареканий к работе кооператива никогда не было. Всё работает чётко по Законам РФ. Много знакомых уже живут в квартирах! ЦБ действительно не дал никаких обоснование. Ссылался только на соцсети и сайты. Это может погубить все кооперативе движение! Мы вместе отстоим наш кооператив по праву данному нам Конституцией РФ и Гражданским Кодексом.

  4. Гость Татьяна

    Сегодня, 16:35

    Я довольный пайщик кооператива, который работает согласно законам РФ, приобретение квартиры через кооператив это самый приемлемый вариант для меня.

  5. Гость Александр

    Сегодня, 16:37

    Кооператив Бест Вей, ведет свою деятельность уже 8 год, все честно и в соответствии с законом Российской Федерации, я доволен тем, что являюсь пайщиком ПК #BestWay

  6. Александр Хмелёв

    Сегодня, 16:38

    Я сам пайщик!!! Кооператив работает строго в рамках закона РФ! Единственная возможность для моей семьи купить квартиру...

  7. Вера Силинская

    Сегодня, 16:39

    Я являюсь пайщицей кооператива Бест Вей, полностью ему доверяю, знаю, что кооператив работает на полном законодательном праве, по закону, в рамках законодательного поля!!!! Этот кооператив -за семь с половиной лет решил столько вопросов у народа - обеспечил жильём, удобной - комфортной рассрочкой, по сравнению с ипотекой и другими кредитами - лучшей альтернативы чем Бест Вей - нет!!!! Межрегиональный кооператив Бест Вей - необходим народу, нам!!!! Очень большая масса людей нуждается в жилье и у них нет возможности по каким-либо причинам взять ипотеку, кредит, да и наличных денег таких не у каждого есть!!! Кооператив Бест Вей - некоммерческий кооператив, не является целью извлечение прибыли!!!! Я полностью согласна и требую исключить-убрать из списков ЦБ нелегальной деятельности наш кооператив!!!! Пусть наш кооператив развивается , приносит людям добро и обеспечивает жильём!!!!

  8. Гость Владислав

    Сегодня, 16:40

    Наша семья с 2016 года пайщики кооператива Бест Вей,приобрели квартиру через кооператив,работа ПК в рамках правового правового поля РФ,платит налоги,юридическое сопровождение каждой сделки,у нас нет нариканий к работе ПК Бест Вей,это отличная возможность для тысяч семей решить свой жилищный вопрос.

  9. Жаргалма

    Сегодня, 16:41

    Я пайщик кооператива. Меня крайне возмущает действия ЦБ. На каком основании включили кооператив «Best Way” в чёрный список? Нет чтобы помочь людям приобрести выгодно жильё. ЦБ нарушает наши гражданские права

  10. Светлана Терещенко

    Сегодня, 16:47

    Я довольный пайщик и очень обеспокоена и возмущена действиями ЦБ России!Наш кооператив уже 7,5 лет работает в правовом поле РФ, все прозрачно, законно, честно! Мы хотим , чтобы нам не мешали решать самый насущный жилищный вопрос выгодным способом!Мы очень верим, что живем в правовом государстве и рассчитываем на поддержку разумных и здравых сил! Кооператив - это наш ДОМ,а значит мы будем его защищать!!!

  11. Гость Владислав

    Сегодня, 16:47

    Мы приобрели квартиру через ПК Бест Вей,это отличная возможность для тысяч семей решить свой жилищный вопрос.Кооператив работает в правовом поле РФ,полная прозрачность,платит налоги,то,что сейчас происходит вокруг кооператива считаю не правомерным.

  12. Гагарина Дарья

    Сегодня, 16:48

    Я пайщик кооператива.14 сентября этого года купила квартиру квартиру свекрови с помощью ПК Бест Вей. Сейчас стою в накопительной программе на покупку квартиры для своей семьи. Считаю незаконным и неправильным внесение кооператива в список фин.пирамид!
    Я сама занималась оформлением квартиры через кооператив, прошла все юридические шаги и с уверенностью могу сказать, что кооператив работает строго, я бы даже сказала, очень строго, в правовом поле!!!

  13. Юлия Кравченко

    Сегодня, 16:50

    Поддерживаю! Мы за наш кооператив Бест Вей! За возможность для тысяч людей жить в своей квартире!

  14. Светлана Орлова

    Сегодня, 16:51

    ПК обеспечил выполнение социального запроса граждан РФ на жильё, прямой обязанности государства. Государство принятием закона "о блокировке сайтов" развязало руки ЦБ, которое в свою очередь сметает конкурентов с дороги. Подобные блогеры являются падальщиками на площадке ютуб и маленькими винтиками выполняющие грязную работу, которая зачтётся жирным плюсом в карму. Я и моя семья являемся пайщиками. Так же наши родные, близкие, друзья живут в квартирах приобретенные через Потребительский кооператив Бест Вей, мы благодарны за такую уникальную возможность.

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