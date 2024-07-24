Беспредел: неизвестные на бульдозере заблокировали дорогу к СНТ под Ростовом

Фото: Дондей.

Неизвестные лица на тяжелой технике фактически заблокировали доступ к нескольким садоводческим товариществам в Аксайском районе Ростовской области. Единственная дорога к СНТ «Росинка», «Кристалл» и «Строитель» оказалась перекрыта большим бульдозером в разгар дня 24 июля, сообщает портал Donday.По словам жильцов, машины перерыли дорогу в районе села Александровка. На единственной дороге к СНТ бульдозер выкопал огромную траншею, а рядом стоял КамАЗ. Рабочие жителям заявили, что строят тут трубопровод. Однако сами жильцы не знали о начале работ и уж тем более были не готовы к такому дерзкому перекрытию движения.На дороге скопились десятки автомобилей. Никто не уведомил жителей о предстоящем перекрытии. Даже если бы сообщили, у людей нет другого способа добраться к своим домам.Летом в трех СНТ проживают сотни людей. Дома у многих остались дети. Жители, находящиеся в садах, не могут выехать. Пешком идти больше двух километров в гору и по грязи.Жители просят помощи и выражают обеспокоенность. Строители отказываются вступать в диалог.