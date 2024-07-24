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Беспредел: неизвестные на бульдозере заблокировали дорогу к СНТ под Ростовом

Беспредел: неизвестные на бульдозере заблокировали дорогу к СНТ под Ростовом
Неизвестные лица на тяжелой технике фактически заблокировали доступ к нескольким садоводческим товариществам в Аксайском районе Ростовской области. Единственная дорога к СНТ «Росинка», «Кристалл» и «Строитель» оказалась перекрыта большим бульдозером в разгар дня 24 июля, сообщает портал Donday.

По словам жильцов, машины перерыли дорогу в районе села Александровка. На единственной дороге к СНТ бульдозер выкопал огромную траншею, а рядом стоял КамАЗ. Рабочие жителям заявили, что строят тут трубопровод. Однако сами жильцы не знали о начале работ и уж тем более были не готовы к такому дерзкому перекрытию движения.

На дороге скопились десятки автомобилей. Никто не уведомил жителей о предстоящем перекрытии. Даже если бы сообщили, у людей нет другого способа добраться к своим домам.

Летом в трех СНТ проживают сотни людей. Дома у многих остались дети. Жители, находящиеся в садах, не могут выехать. Пешком идти больше двух километров в гору и по грязи.

Жители просят помощи и выражают обеспокоенность. Строители отказываются вступать в диалог.
Фото: Дондей.
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