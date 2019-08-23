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В Ростове-на-Дону сломавшиеся деревья повредили авто и заблокировали дорогу

В Ростове-на-Дону сломавшиеся деревья повредили авто и заблокировали дорогу
В Ростове-на-Дону 24 августа сломались два больших дерева.Одно из них повредило стоящий под ним автомобиль, другое заблокировало проезд по дороге.

Первым упало дерево в Первомайском районе – сухой ствол повалился прямо на стоящий на парковке автомобиль. Для того чтобы убрать его, понадобилась помощь спасателей.

Через некоторое время в Октябрьском районе не выдержало второе дерево – большая ветка сломалась и перекрыла дорогу.
- Первое дерево в Первомайском районе спасатели убрали с машины и распилили. Представляющий угрозу движению ствол в Октябрьском районе члены бригады спилили с помощью автовышки, - сообщили в Управлении ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

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