Баста совместно с Сергеем Буруновым перепел хит 80-х «Мадонна»

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Василий Вакуленко (Баста) перепел с Сергеем Буруновым песню «Мадонна». Отрывок с выступления рэпер разместил в своих соцсетях 7 ноября.Автор песни «Мадонна» Александр Серов выпустил песню в 1986 году. Она стала настоящим хитом, нередко музыканты пытались перепеть известную композицию. Повторить популярную мелодию решил и Баста – вместе с Буруновым он спел песню в новом стиле.Для выступления музыкант с актером подобрали официальные костюмы – смокинги. Приятную атмосферу создают приглушенный сценический свет и декоративные элементы. Песня сопровождается исталляцией: люди подняли сотни плакатов с частями портрета. Вместе они собрали лицо настоящей Мадонны.Василий Вакуленко родился и вырос в Ростове-на-Дону. Он является популярным рэпером, ведущим шоу «Вопрос ребром» и совладельцем лейбла Gazgolder. Также ростовчанин в 2019 году стал владельцем футбольного клуба «СКА Ростов».