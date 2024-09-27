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Рэпер Баста презентовал новый клип на песню «Красные розы»

Рэпер Баста презентовал новый клип на песню «Красные розы»
Василий Вакуленко (псевдоним Баста) выпустил клип на песню «Красные розы» совместно с OG MINAY, Lil Kavkaz. Клип появился на площадках 25 сентября.

В кадре музыкант исполняет трек о неразделенной любви. На фоне мелькает мегаполис, а в небе появляется графическое изображение красных роз. Образы у рэперов сменяются с «хулиганских» на официальные (смокинги).

- Я спрячу своё сердце
В букете этих красных роз,
И пусть снова скажет мама,
Что я не стою твоих слёз, - поется в припеве.

Реакция на клип у фанатов оказалась неоднозначной. Многие решили, что ролик «безвкусный». А сам Баста и вовсе «продался», снявшись в одной картине с малоизвестными народу музыкантами.

Василий Вакуленко родился и вырос в Ростове-на-Дону. Он является популярным рэпером, ведет собственное шоу «Вопрос ребром» и является совладельцем лейбла Gazgolder. В 2019 году рэпер стал владельцем футбольного клуба «СКА Ростов».
Фото: Соцсети.
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