Рэпер Баста презентовал новый клип на песню «Красные розы»

Фото: Соцсети.

Василий Вакуленко (псевдоним Баста) выпустил клип на песню «Красные розы» совместно с OG MINAY, Lil Kavkaz. Клип появился на площадках 25 сентября.В кадре музыкант исполняет трек о неразделенной любви. На фоне мелькает мегаполис, а в небе появляется графическое изображение красных роз. Образы у рэперов сменяются с «хулиганских» на официальные (смокинги).- Я спрячу своё сердцеВ букете этих красных роз,И пусть снова скажет мама,Что я не стою твоих слёз, - поется в припеве.Реакция на клип у фанатов оказалась неоднозначной. Многие решили, что ролик «безвкусный». А сам Баста и вовсе «продался», снявшись в одной картине с малоизвестными народу музыкантами.Василий Вакуленко родился и вырос в Ростове-на-Дону. Он является популярным рэпером, ведет собственное шоу «Вопрос ребром» и является совладельцем лейбла Gazgolder. В 2019 году рэпер стал владельцем футбольного клуба «СКА Ростов».