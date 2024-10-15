Известный рэпер Баста потерял временный зуб на концерте в Тюмени

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Рэпер Баста потерял временный зуб во время выступления на концерте в Тюмени. Об этом Василий Вакуленко рассказал в одном из популярных шоу.Музыкант вспоминает, что зуб отвалился и упал прямо на пол. Рэперу удалось незаметно поднять зуб с пола и закрыть дырку во рту микрофоном. Таким образом, Басте удалось не подать виду на публике, а также сохранить улыбку.Музыкант вспоминает этот эпизод из жизни как еще одно забавное событие.Василий Вакуленко - уроженец Ростова-на-Дону. Является популярным рэпером, ведущим шоу «Вопрос ребром» и совладельцем лейбла Gazgolder. Кроме того, ростовчанин в 2019 году стал владельцем футбольного клуба «СКА Ростов».