Азовские археологи раскрыли секрет золотоордынских крыш

Золотоордынский Азак (ныне – Азов) исследуют уже более 40 лет. Несмотря на это, археологи и сегодня продолжают делать открытия, которые меняют мнение специалистов об облике города. Поражающей находкой стали каменные здания 14-го века, остатки которых исследуют в кабинетах музея.Это первый случай, когда исследователям удалось составить полную картину дома 14-го века, начиная от фундамента и заканчивая крышей. Обломки черепицы азакского производства были найдены в траншеях около здания. В своё время жители города разобрали постройку буквально до основания – археологам не удалось обнаружить ни одного целого фрагмента. Их находка – лишь то, что не забрали мародёры. Такие обломки находили и ранее, но они были расположены в земле рядом с осколками сосудов, поэтому специалисты предполагали, что это части желобов. Гончары изготовляли их в форме цилиндров, а затем с помощью нити разрезали вдоль на две части.