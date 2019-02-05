Средневековое здание с великолепной архитектурой нашли азовские археологи



Археологи в Азове нашли необычное каменное здание с красивыми архитектурными украшениями. К тому же в здании были вставлены стеклянные окна.



Изучать быт средневековых людей довольно сложно, так как современный город практически полностью стёр следы поселения 14-го века.



- Нам сейчас проще сказать, как выглядели погреба с боеприпасами, чем как выглядели обычные дома, - рассказал завотделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Мы, как правило, находим только жалкие обломки этих зданий. Из-за этого об облике нашего города очень долго складывалось искажённое представление. В частности, считалось, что жители Азака по большей части жили в землянках, но это не так .



До сегодняшнего дня практически не сохранилось ни одного здания, потому что они строились из глины, необожжённого кирпича, дерева и камыша. Камень стоил очень дорого, потому что его привозили из других стран.



Однако, недавно археологам повезло — на раскопе они нашли остатки каменной постройки. Большую часть кирпича разобрали ещё в 14-м веке.



Практически все находки — складские помещения. Это доказывает, что в Азаке активно вели оптовую торговлю.