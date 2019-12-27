Редкую бронзовую печать середины 18-го века нашли в Азове



Азовские археологи рассказали об очередной редкой находке. Коллекцию музея пополнила личная бронзовая печать середины 18-го века.



Предмет обнаружили в единственной найденной в городе землянке. Возраст находки подсказала найденная там же монета времён Анны Иоанновны (годы правления – 1730-1740).



Печать оказалась составной. В её центральную часть была вставлена пластинка из горного хрусталя с очень интересным рисунком.

- К сожалению, печать к нам попала с трещиной, поэтому точность изображения плохая, - рассказал старший научный сотрудник Азовского музея-заповедника Михаил Гончаров. – Тем не менее очертания рисунка угадываются. На нём можно различить изображение раннего христианского святого Маманта Кесарийского. Он изображён сидящим верхом на льве.



Установить личность владельца печати учёным вряд ли удастся. Специалисты предполагают, что её хозяин мог быть представителем младшего офицерского состава.



В той же землянке, помимо печати, нашли ружейные кремни, в том числе в оправе, и створку бронзового складня.

