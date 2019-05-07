В Азове археологи обнаружили предмет с многовековой печатью



В Азове ученые нашли округлый предмет с гербом испанской Кастилии. Артефакт удалось обнаружить при раскопках на улице Энгельса, 14.



Как сообщили в Азовском музее-заповеднике, находка представляет из себя округлый предмет с обрезанными краями. На нем видна печать, которая могла быть сделана в Европе в период с 13-го по 18-й век.



Стоит отметить, что артефакт сделан из свинца, в то время как подобные предметы отливались из серебра. Люди, жившие в средние века, хорошо разбирались в металлах и могли легко отличить оригинал от подделки, поэтому, скорее всего, материал для изготовления выбрали не случайно.



– Возможно, это все-таки вислая печать, потому что государственные печати делались по образцу изображений монет. Однако, чтобы сказать еще более точно, нужно провести реставрационные работы, - рассказал заведующий отделением археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.



Вопрос, каким образом документ с печатью попал в Азов, остается неясным.