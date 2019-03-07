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Азовские археологи нашли бронзовую игральную кость в виде бараньего позвонка

Азовские археологи нашли бронзовую игральную кость в виде бараньего позвонка
В Азове археологи обнаружили редкую игральную кость — она сделана в виде бараньего позвонка и изготовлена из бронзы. О находке рассказали 11 марта в местном музее-заповеднике.

Игра с костями — астрагалами — было очень распространена в средние века. Древние жители зачастую утяжеляли костяшки металлом.

- Каждый год мы находим несколько свинцовых бит, - поделился завотделом археологии Андрей Масловский. - Впервые мы нашли бронзовый астрагал. Если свинцовый могли отлить и мальчишки, то бронзовое изделие — работа высококлассного ремесленника. Это роскошная вещь для простонародной игры.

Специалисты предполагают, что это был подарок ребёнку из богатой семьи.

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