Азовские археологи нашли бронзовую игральную кость в виде бараньего позвонка



В Азове археологи обнаружили редкую игральную кость — она сделана в виде бараньего позвонка и изготовлена из бронзы. О находке рассказали 11 марта в местном музее-заповеднике.



Игра с костями — астрагалами — было очень распространена в средние века. Древние жители зачастую утяжеляли костяшки металлом.



- Каждый год мы находим несколько свинцовых бит, - поделился завотделом археологии Андрей Масловский. - Впервые мы нашли бронзовый астрагал. Если свинцовый могли отлить и мальчишки, то бронзовое изделие — работа высококлассного ремесленника. Это роскошная вещь для простонародной игры.



Специалисты предполагают, что это был подарок ребёнку из богатой семьи.