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Археологи нашли в Азове скелет античной собаки

Археологи нашли в Азове скелет античной собаки
Азовские археологи при раскопках нашли античную керамику, а также скелет собаки. Об интересной находке 4 апреля рассказали в местном музее-заповеднике.

С наступлением тепла специалисты отправились на разведку для уточнения границ Подазовского городища. Здесь в первые века нашей эры проживали племена меотов.

- Удалось выяснить, что холм, окруженный рвом, на котором были сосредоточены исследования археологов в конце 60-х годов, это только часть городища, - поделился заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - За пределами рва город был намного больше.

Учёный рассказал, что на месте раскопок обнаружили мощный культурный слой. Несмотря на то, что проведён небольшой объём работ, археологи расчистили две хозяйственные ямы и собрали большое количество керамики первых веков нашей эры. Самой интересной находкой стал скелет собаки.

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