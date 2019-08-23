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В Ростовской области археологи нашли нож эпохи бронзы

В Ростовской области археологи нашли нож эпохи бронзы
Раскопки в центре Азова продолжают преподносить сюрпризы. До сих пор большинство находок на Петровском бульваре относились к 14-му веку. На днях специалистам попался предмет из бронзового века.

Ученые обнаружили бронзовый нож, датируемый 5-м - 1-м тысячелетием до нашей эры.
- Вероятнее всего, вещь принадлежала племени, перегонявшему скот через азовские степи. До 14-го века на месте города были бескрайние поля, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Нож использовали долгое время, и он попал к нам сильно сточенным.

Специалисты полагают, что древний предмет обнаружили ещё в 19-м веке. Местные жители не нашли ему применения и просто выбросили его.
Современные археологи сделали то, что не догадались сделать жители Азова 150 лет назад, – донесли его до музея.

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