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Азовчане не смогли добраться вовремя на работу в Ростов из-за непогоды

Азовчане не смогли добраться вовремя на работу в Ростов из-за непогоды
В первый рабочий день нового года азовчане опоздали на работу в Ростов из-за непогоды. Причиной тому стали пробки на трассе и маленькое количество маршруток.

Как сообщают местные жители, утром 9 января около 7:15 на автовокзале собрались десятки людей. Трассу замело снегом, маршрутки оказались в многокилометровых пробках, некоторые машины и вовсе не вышли на линию. Из-за проблем с транспортом люди не смогли уехать на работу.

- Люди толкаются, лезут вперед, пробираясь через остальных, чтобы уехать. Пришлось стоять около 40 минут, чтобы сесть в микроавтобус, - рассказала азовчанка Татьяна Смирнова. - В итоге я опоздала на работу почти на час, несмотря на то, что дорога от Азова до Ростова занимает около 40 минут.

Напомним, ранее на донской регион обрушилась сильная метель. Из-за снега сотни водителей оказались в дорожном заторе, на нескольких трассах перекрыли движение транспорта. Силами МЧС организованы пункты временного размещения и обогрева.

Согласно последним данным, штормовое предупреждение будет действовать до 9 января. В регионе ожидаются осадки в виде гололеда, мокрого снега. Ветер усилится до 18 метров в секунду. Пока жителей региона просят оставаться дома и не планировать дальние поездки.
Фото: Rostov.ru
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