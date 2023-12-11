Из-за сильного гололеда 11 декабря жители Ростова не смогли добраться на работу

Фото: Ростов ру.

Для жителей Ростова попытка добраться до работы стала задачкой со звездочкой. Из-за дождя и минусовой температуры дороги утром 11 декабря превратились в настоящий ледовый каток. Движение на улицах парализовало, а тротуары не были обработаны противогололедными реагентами.С первым препятствием люди столкнулись прямо на выходе из своих подъездов. Обледеневший порог и ступеньки сразу дали понять, что путь будет нелегким. Но если преодолеть каток на улице можно, держась за перила и продвигаясь медленно, то с транспортом дела обстоят куда хуже.- Я живу на Королева, а работаю в центре. Утром увидела, что творится на улице, поэтому решила не рисковать и поехать на такси, - рассказала ростовчанка Татьяна Смирнова. - Я уже согласилась на бешеную цену в тысячу рублей, но за 40 минут ожидания машину мне так и не назначили. Я пробовала на разных агрегаторах заказать авто, но все мои попытки не увенчались успехом. Пришлось идти на остановку.Не лучше ситуация и с общественным транспортом. В утренний час пик на главных транспортных артериях образовались многокилометровые пробки, а гололед только усугубил непростую ситуацию. Движение в городе буквально парализовало из-за непогоды и пробок. По словам Татьяны, она простояла больше получаса на остановке в ожидании своего автобуса, а когда он пришел, не смогла втиснуться в переполненный салон. Уехать ей удалось только с третьего раза.С похожей ситуацией столкнулись тысячи ростовчан. Некоторые приехали на работу с опозданием, в то время как другие решили и вовсе остаться дома. Жители города негодуют и жалуются на коммунальщиков, которые не позаботились о безопасности своих граждан. При этом в мэрии похвастались, что для уборки улиц задействовали 102 единицы техники и 2 600 уборщиков территорий. Однако на деле ситуация далека от реальности. И пока администрация с гордостью подсчитывает количество специалистов, обрабатывающих улицы, в травмпунктах уже потеряли счет людям, пострадавшим от гололеда.