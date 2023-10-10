Из-за ремонта трассы жители Азова часами добираются на работу в Ростов

Фото: Минтранс Ростовской области/ Rostov.ru

Жители города Азова часами добираются на работу в Ростов из-за ремонта трассы.Ремонтировать автодорогу Азов – Ростов принялись в начале октября. Одновременно специалисты работают на трех участках. Из-за этого в час пик на трассе собираются огромные пробки, время в пути значительно увеличивается.Татьяна К. живет в Азове и каждый день добирается утром в Ростов на маршрутке. Как правило, дорога занимает около 45 минут. Однако теперь время в пути увеличилось в два раза.- В дни дежурств я работаю с 7.30. Так как автобусы начинают ходить с 6 часов, я успевала приезжать на работу вовремя, - поделилась Татьяна. - Из-за ремонта трассы время в дороге увеличилось. Если раньше я добиралась примерно 45 минут, то сейчас могу простоять в пробке и два часа. Я постоянно предупреждаю руководителя и опаздываю.Вечером дела обстоят еще хуже. Уехать становится практически невозможно, десятки людей образуют огромные очереди, чтобы скорее уехать домой. Однако, маршрутки ходят редко.К сожалению, мест не хватает многим. Тем, кто не попал в маршрутку, приходится уезжать на попутках с незнакомыми людьми.- Я не понимаю, почему нельзя сделать одну полосу хотя бы для общественного транспорта? Или пустить маршрутки по альтернативной дороге? - задается вопросом Татьяна. - Сейчас ремонтируют один участок, потом будут другой. И мы полжизни будем проводить в этих пробках.Женщина просит помощи у СМИ, чтобы привлечь внимание властей и решить проблему.