Из-за ремонта трассы жители Азова часами добираются на работу в Ростов
Жители города Азова часами добираются на работу в Ростов из-за ремонта трассы.
Ремонтировать автодорогу Азов – Ростов принялись в начале октября. Одновременно специалисты работают на трех участках. Из-за этого в час пик на трассе собираются огромные пробки, время в пути значительно увеличивается.
Татьяна К. живет в Азове и каждый день добирается утром в Ростов на маршрутке. Как правило, дорога занимает около 45 минут. Однако теперь время в пути увеличилось в два раза.
- В дни дежурств я работаю с 7.30. Так как автобусы начинают ходить с 6 часов, я успевала приезжать на работу вовремя, - поделилась Татьяна. - Из-за ремонта трассы время в дороге увеличилось. Если раньше я добиралась примерно 45 минут, то сейчас могу простоять в пробке и два часа. Я постоянно предупреждаю руководителя и опаздываю.
Вечером дела обстоят еще хуже. Уехать становится практически невозможно, десятки людей образуют огромные очереди, чтобы скорее уехать домой. Однако, маршрутки ходят редко.
К сожалению, мест не хватает многим. Тем, кто не попал в маршрутку, приходится уезжать на попутках с незнакомыми людьми.
- Я не понимаю, почему нельзя сделать одну полосу хотя бы для общественного транспорта? Или пустить маршрутки по альтернативной дороге? - задается вопросом Татьяна. - Сейчас ремонтируют один участок, потом будут другой. И мы полжизни будем проводить в этих пробках.
Женщина просит помощи у СМИ, чтобы привлечь внимание властей и решить проблему.