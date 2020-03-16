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«Скорая» и внедорожники из Южной Осетии замечены на границе Украины и Ростовской области

«Скорая» и внедорожники из Южной Осетии замечены на границе Украины и Ростовской области
Миссия ОБСЕ опубликовала очередной еженедельный отчёт по итогам наблюдений за действиями на границе России и Украины. Специалисты зафиксировали автомобиль скорой помощи с номерами РФ. «Неотложка» 11 марта около 19 часов въехала в донецкий пропускной пункт со стороны Украины. После процедуры пограничного контроля машина отправилась в Россию.

В начале недели, 16 марта, на границе Украины и Ростовской области заметили автомобильный кортеж. Со стороны России в ДНР въехали полицейская машины, белый микроавтобус и чёрное авто с выключенной «мигалкой». Следом за ними проследовали три чёрных внедорожника с номерами Республики Южная Осетия. В отчёте сказано, что машина с выключенной «мигалкой» сопроводила внедорожники на сторону Украины и вернулась обратно.

- В тот же день из Украины прибыла группа из трёх чёрных внедорожников, - говорится в отчёте ОБСЕ. - Все три авто имели номерные знаки Республики Южная Осетия. Они быстро прошли процедуру пограничного контроля. Эти внедорожники въехали в Российскую Федерацию в сопровождении чёрного автомобиля с «мигалками» и белого микроавтобуса.

В понедельник, 16 марта, российская полицейская машина дважды побывала в пропускном пункте Гуково. В обоих случаях два полицейских коротко поговорили с пограничниками, а затем поехали на российскую сторону.

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