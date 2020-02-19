В Ростове в направлении центра со стороны Западного образовалась огромная пробка



Огромная пробка образовалась на проспекте Стачки в Ростове. Затор в направлении центра города растянулся на несколько километров.



По предварительным данным, причиной пробки стало ДТП в районе дома № 175 по проспекту Стачки. Автомобилисты вынуждены стоять от улицы 2-й Кольцевой. Затор тянется вплоть до площади 5-го Донского корпуса.



Загруженность проспекта Стачки спровоцировало пробку и на улице Портовой. Здесь она начинается от переулка Нестерова. Загружена и улица Профсоюзная. Также «красный» съезд с моста Стачки.



