Авария сковала движение в районе Змиевской балки в Ростове

Фото: Яндекс.карты

Авария спровоцировала серьезные затруднения в движении транспорта в окрестностях Змиевской балки в Ростове-на-Дону. Сервис «Яндекс.Карты» зафиксировал, что протяженность пробки превышает пять километров.По словам свидетелей, инцидент произошел на мосту по улице Зоологической. Вследствие столкновения автомобилей образовался затор, который протянулся более чем на пять километров вдоль улицы Зоологической, начиная от пересечения с улицей Мадояна и заканчивая перекрестком улиц Нансена и Стадионной.Скорость движения автомобилей в обе стороны не превышает 10 километров в час. Автомобилистам рекомендуется использовать альтернативные маршруты, чтобы миновать затрудненный участок дороги.