Атмосферный фронт принесёт на Дон похолодание

В Ростовской области в ближайшие сутки ожидается прохождение атмосферного фронта. Он принесёт в регион похолодание.Атмосферный фронт смещается с северо-запада страны на юго-восток и заденет Ростовскую область и соседнюю Волгоградскую.Прохождение фронта придётся на 13-14 мая. Днём в эти дни прогнозируется от +13 до +18 градусов, в Ростове – от +17 до +19 градусов. Ночью температура будет опускаться до +10…+15, на севере области – до +6 градусов.Кроме того, 13 мая прогнозируют кратковременные осадки и грозы. Ветер при этом усилится до 7-12 м/c. Днём и утром порывы будут достигать 15-18 м/с.В четверг, 14 мая, существенных осадков не прогнозируют.С 15 мая в регионе начнёт повышаться температура, однако погода будет неустойчивой. Солнечные дни будут сменяться дождливыми, антициклон будет чередоваться с циклоном.