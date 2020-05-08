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Атмосферный фронт принесёт на Дон похолодание

Атмосферный фронт принесёт на Дон похолодание
В Ростовской области в ближайшие сутки ожидается прохождение атмосферного фронта. Он принесёт в регион похолодание.

Атмосферный фронт смещается с северо-запада страны на юго-восток и заденет Ростовскую область и соседнюю Волгоградскую.
- За холодным фронтом последует заток холодного воздуха, - рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко. – Самой холодной станет ночь на 14 мая. Температура в северных районах опустится до +2 градусов. Существует вероятность заморозков.

Прохождение фронта придётся на 13-14 мая. Днём в эти дни прогнозируется от +13 до +18 градусов, в Ростове – от +17 до +19 градусов. Ночью температура будет опускаться до +10…+15, на севере области – до +6 градусов.

Кроме того, 13 мая прогнозируют кратковременные осадки и грозы. Ветер при этом усилится до 7-12 м/c. Днём и утром порывы будут достигать 15-18 м/с.

В четверг, 14 мая, существенных осадков не прогнозируют.

С 15 мая в регионе начнёт повышаться температура, однако погода будет неустойчивой. Солнечные дни будут сменяться дождливыми, антициклон будет чередоваться с циклоном.

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