DonDay: министр ЖКХ Ростовской области покидает пост
Портал DonDay сообщает, что вслед за губернатором Василием Голубевым свой пост покидает министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков. Якобы причиной тому стали неудовлетворительные результаты работы министра, связанные с вывозом мусора.
Как стало известно Donday от источника, в ближайшие дни Сергей Сизиков покинет свой пост, и уже назначен врио. На его место придёт Сергей Орлов — первый заместитель министра ЖКХ региона. Однако пока официальных заявлений от властей о предстоящем увольнении министра не поступало.
Увольнение Сизикова совпало с уходом губернатора Ростовской области Василия Голубева. Рассказывают, что Сизиков был близок с семьей бывшего главы и он многим обязан Голубеву.
Сергей Сизиков родился в 1982 году. В 2004 году он получил диплом Московской государственной академии приборостроения и информатики по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». В 2007 году он завершил обучение в Московском государственном университете приборостроения и информатики, где получил квалификацию специалиста в области управления персоналом.
С 2001 по 2007 годы служил в органах внутренних дел МВД РФ. С 2010 года он занимал должность заместителя министра информационных технологий и связи Ростовской области. В 2014 году он стал генеральным директором компании «Донэнерго».
28 февраля 2022 года указом губернатора Ростовской области Сергей Сизиков был назначен на должность министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Он сменил на этом посту Михаила Солоницина, который был назначен главой администрации Таганрога.