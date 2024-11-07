DonDay: министр ЖКХ Ростовской области покидает пост

Фото: Донэнерго.

Портал DonDay сообщает, что вслед за губернатором Василием Голубевым свой пост покидает министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков. Якобы причиной тому стали неудовлетворительные результаты работы министра, связанные с вывозом мусора.Как стало известно Donday от источника, в ближайшие дни Сергей Сизиков покинет свой пост, и уже назначен врио. На его место придёт Сергей Орлов — первый заместитель министра ЖКХ региона. Однако пока официальных заявлений от властей о предстоящем увольнении министра не поступало.Увольнение Сизикова совпало с уходом губернатора Ростовской области Василия Голубева. Рассказывают, что Сизиков был близок с семьей бывшего главы и он многим обязан Голубеву.Сергей Сизиков родился в 1982 году. В 2004 году он получил диплом Московской государственной академии приборостроения и информатики по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». В 2007 году он завершил обучение в Московском государственном университете приборостроения и информатики, где получил квалификацию специалиста в области управления персоналом.С 2001 по 2007 годы служил в органах внутренних дел МВД РФ. С 2010 года он занимал должность заместителя министра информационных технологий и связи Ростовской области. В 2014 году он стал генеральным директором компании «Донэнерго».28 февраля 2022 года указом губернатора Ростовской области Сергей Сизиков был назначен на должность министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Он сменил на этом посту Михаила Солоницина, который был назначен главой администрации Таганрога.