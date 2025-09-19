На должность первого заместителя губернатора Ростовской области назначили Александр Скоков

Фото: тг-канал Юрия Слюсаря

На сайте правительства Ростовской области было объявлено о ряде кадровых изменений, инициированных руководителем региона, Юрием Слюсарем.Так, Александр Скоков занял должность первого заместителя губернатора. До этого назначения он занимал пост заместителя губернатора и руководил аппаратом правительства области, где в его ведении находились вопросы кадровой политики, внутреннего финансового контроля, защиты информации, обеспечение деятельности областного правительства и другие важные сферы. Теперь, помимо прочего, он будет курировать образование и культуру.Важно отметить, что ряд ключевых фигур в обновленной администрации сохранили свои должности. В частности, Алексей Господарёв остался первым заместителем губернатора, Алёна Беликова – заместителем губернатора и министром транспорта, кроме того, Сергей Бодряков, Дмитрий Водолацкий, Артём Карцев, Михаил Корнеев, Владимир Ревенко, Игорь Сорокин и Артём Хохлов продолжили работу в качестве заместителей губернатора.Руководители ключевых министерств также остались на своих местах: Анна Дмитриева продолжит возглавлять Министерство культуры, Сергей Куц сохранит пост министра строительства, а Александр Никиточкин останется министром региональной политики и массовых коммуникаций.Павел Павлов продолжит руководить Министерством экономического развития, Антонина Пшеничная сохранит должность министра ЖКХ, а Сергей Савенков останется министром по вопросам безопасности и противодействия коррупции. Андрей Савельев продолжит заниматься вопросами промышленности и энергетики, Тамара Шевченко останется министром образования, а Ирина Шувалова продолжит руководить социальной сферой.