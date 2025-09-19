Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На должность первого заместителя губернатора Ростовской области назначили Александр Скоков

На должность первого заместителя губернатора Ростовской области назначили Александр Скоков

На сайте правительства Ростовской области было объявлено о ряде кадровых изменений, инициированных руководителем региона, Юрием Слюсарем.

Так, Александр Скоков занял должность первого заместителя губернатора. До этого назначения он занимал пост заместителя губернатора и руководил аппаратом правительства области, где в его ведении находились вопросы кадровой политики, внутреннего финансового контроля, защиты информации, обеспечение деятельности областного правительства и другие важные сферы. Теперь, помимо прочего, он будет курировать образование и культуру.

Важно отметить, что ряд ключевых фигур в обновленной администрации сохранили свои должности. В частности, Алексей Господарёв остался первым заместителем губернатора, Алёна Беликова – заместителем губернатора и министром транспорта, кроме того, Сергей Бодряков, Дмитрий Водолацкий, Артём Карцев, Михаил Корнеев, Владимир Ревенко, Игорь Сорокин и Артём Хохлов продолжили работу в качестве заместителей губернатора.

Руководители ключевых министерств также остались на своих местах: Анна Дмитриева продолжит возглавлять Министерство культуры, Сергей Куц сохранит пост министра строительства, а Александр Никиточкин останется министром региональной политики и массовых коммуникаций.

Павел Павлов продолжит руководить Министерством экономического развития, Антонина Пшеничная сохранит должность министра ЖКХ, а Сергей Савенков останется министром по вопросам безопасности и противодействия коррупции. Андрей Савельев продолжит заниматься вопросами промышленности и энергетики, Тамара Шевченко останется министром образования, а Ирина Шувалова продолжит руководить социальной сферой.
Фото: тг-канал Юрия Слюсаря
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.