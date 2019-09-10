Археологи рассказали о редкой находке на территории Ростовской области



На Петровском бульваре в Азове продолжают идти археологические исследования. Каждую неделю изыскания преподносят учёным всё новые и новые сюрпризы. Крайне редко им удаётся найти медный сосуд — на одну тысячу квадратных метров можно обнаружить в лучшем случае одно изделие.



В Азаке 14-го века медь не была распространённым материалом. Любой потерянный или сломанный сосуд не исчезал бесследно. Он либо находил нового владельца, либо попадал к ремесленнику в качестве сырья для нового изделия.



Интересной находкой на Петровском бульваре стал медный сосуд с рукояткой. Внешне он напоминает современную сковородку с высокими стенками.



- Рукоять выкована из отдельного листа металла и присоединена к основанию с помощью дополнительной пластины, - прокомментировал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Этот сосуд, конечно, будет неправильно называть сковородкой, так как он имеет немного другую форму. Но мы знаем, что к металлической части крепилась деревянная ручка для защиты от высокой температуры.



За каждым таким сосудом стоит история семьи и дома, где им пользовались. К сожалению, современный человек эту историю никогда не узнает.