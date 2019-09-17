В Ростовской области при раскопках нашли древний сосуд с территории Нижней Волги



Привозной сосуд 14-го века нашли при раскопках в Ростовской области. Что интересно, археологи сначала спутали его с кувшином, произведённым местными мастерами. О средневековой находке рассказали в Азовском музее-заповеднике.



Заведующий отделом археологии Андрей Масловский рассказал, что сосуд обманчиво похож на местное изделие. Однако при дальнейшем осмотре стало понятно, что это не так. Благодаря некоторым дефектам на внутренней стороне сосуда и примеси известковой крошки в керамике, учёные узнали, что кувшин привезли с территории Нижней Волги.



Андрей Николаевич добавил, что продукция азовских и нижневолжских гончаров зачастую была очень похожа. Такие сосуды не продавались отдельно, их использовали только для перевозки пищевых товаров.