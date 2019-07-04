В Азове обнаружили большой сосуд 14-го века, привезённый из Центральной Азии



Крупный сосуд, привезённый из Центральной Азии, нашли в Азове. За многие века кувшин оказался разбит, но археологи сообщили, что все фрагменты на месте. Теперь им предстоит собрать свою находку, как паззл.



- Государство Хорезм, откуда прибыл сосуд, было самым восточным в Золотой Орде, - сообщил заведующий отделом археологии Андрей Масловский. – Путь оттуда до Азака был неблизким и к тому же пролегал через пустыню. Обычно такой дорогой везли компактные и лёгкие товары. Что перевозили в этих сосудах, для нас остаётся загадкой.



На кувшин нанесен штампованный орнамент. Керамическая продукция с таким изображением особо ценилась в Средневековье. Этот сосуд стал первой целой находкой. Ранее археологам удавалось найти только части.

