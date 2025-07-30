Фото: соцсети Олег Коваленко

Арестованный глава Миллеровского района продолжает работать. Олег Коваленко делится результатами своей деятельности в официальных сетях.Напомним, что Олега Коваленко задержали 25 июля. Его подозревали в превышении должностных полномочий. Однако спустя несколько дней глава Миллеровского района взялся вновь за работу. Он посетил объект реконструкции автомобильной дороги г. Миллерово – ст. Мальчевская и рассказал, как идут работы. Также он провел планерное совещание по поводу пожара, где погибли две сестры.Кроме того, 30 июля Коваленко посетил объект реконструкции "Водоснабжения станица Мальчевская".Как сообщает портал DonDay, следствие не ограничивает его действия. Он продолжает исполнять обязанности главы администрации.